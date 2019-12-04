Поиск

Экс-замглавы РКК "Энергия" предстанет перед судом по делу о коммерческом подкупе

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Бывший заместитель генерального директора ПАО "Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" Алексей Белобородов предстанет перед судом в Подмосковье по обвинению в коммерческом подкупе в размере около 1 млн рублей. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова. Он обвиняется в коммерческом подкупе и в приготовлении к совершению аналогичного преступления (часть 8 статьи 204 УК РФ и часть 1 статьи 30, часть 8 статьи 204 УК РФ)", - сказала Врадий в среду "Интерфаксу".

По ее словам, следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Новость дополняется

РКК Энергия Алексей Белобородов

Новости по теме

Новости

Суд засекретил миллиардный иск Минобороны к структуре АФК "Системы"

Патриарх Кирилл усмотрел опасные тенденции в законопроекте о домашнем насилии

Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине

Банкротство "Трансаэро"

"Ъ" сообщил о заседании по первому делу в связи с банкротством "Трансаэро"

"Ъ" сообщил о заседании по первому делу в связи с банкротством "Трансаэро"

Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании

При задержании стрелка в Перми ранен сотрудник Росгвардии

При задержании стрелка в Перми ранен сотрудник Росгвардии

СКР задержал полицейских, подозреваемых в избиении очевидца преступления в Приморье

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Мост рухнул в Иркутской области из-за груженной лесом фуры

Обнаружен мужчина, погибший при взрыве в жилом доме под Белгородом

Обнаружен мужчина, погибший при взрыве в жилом доме под Белгородом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');