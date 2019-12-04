Экс-замглавы РКК "Энергия" предстанет перед судом по делу о коммерческом подкупе

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Бывший заместитель генерального директора ПАО "Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" Алексей Белобородов предстанет перед судом в Подмосковье по обвинению в коммерческом подкупе в размере около 1 млн рублей. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова. Он обвиняется в коммерческом подкупе и в приготовлении к совершению аналогичного преступления (часть 8 статьи 204 УК РФ и часть 1 статьи 30, часть 8 статьи 204 УК РФ)", - сказала Врадий в среду "Интерфаксу".

По ее словам, следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Новость дополняется