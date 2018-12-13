Минюст разработает поправки в КоАП, чтобы заставить силовиков платить алименты

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Минюст РФ разрабатывает поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), понуждающие военных и сотрудников правоохранительных органов платить алименты своим близким, действующий закон позволяет им манкировать этой обязанностью.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о подготовке изменений в статьи 2.5 КоАП РФ (административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания) и 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Авторы законопроекта отмечают, что он коснется военнослужащих-контрактников и аттестованных сотрудников Следственного комитета, МВД, Росгвардии, органов уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы и таможенных органов.

"Проект подготовлен в целях совершенствования механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышения оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, что позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников", - говорится в документе.

В Минюсте пока не уточняют сути поправок и данных о неисполнении обязательств перечисленными субъектами.

Согласно ст. 2.5 КоАП РФ, за ряд административных правонарушений, в том числе за неуплату алиментов (ст. 5.35.1), указанные выше представители Вооруженных сил и правоохранительных органов несут дисциплинарную ответственность.

Для остальных граждан нарушение ст. 5.35.1 КоАП РФ "влечет обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф в размере 20 тысяч рублей.