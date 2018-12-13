Большинство россиян высказались против акций протеста с политическими требованиями

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Большинство россиян (74%) не поддержит массовые протестные акции в стране с политическими требованиями. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Противоположной точки зрения, отмечают социологи, придерживаются 22% респондентов.

Возможность протестных акций с политическими требованиями в населенных пунктах страны допускают 30% участников опроса, две трети респондентов (65%) считают их маловероятными, сообщили в "Левада-центре".

Похожая картина, по данным опроса, складывается и относительно вероятности протестных акций с требованиями социально-экономического характера: 59% россиян считают их маловероятными, а 37% - вполне возможными.

В ходе опроса его участникам был задан вопрос, кому принадлежит основная заслуга в экономических успехах и росте благосостояния населения. 55% опрошенных россиян сочли, что это заслуга действующего президента РФ Владимира Путина.

Столько же респондентов (55%), по данным Левада-центра, возлагают на Путина основную ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни. 37% опрошенных полагают, что за это отвечает кабинет министров, 21% считают ответственным за такое положение дел председателя правительства Дмитрия Медведева.

Опрос проведен 22-28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.