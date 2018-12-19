В России

Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за последнее десятилетие

За год их количество увеличилось с 58% до 66%

Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за последнее десятилетие
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра".

В 2018 году об этом заявили 66% респондентов, в 2017 году - 58%, в течение 10 лет до этого показатель не превышал выше 61%. По данным опроса, большинство ностальгирующих по СССР люди от 55 лет, в последние два года наблюдается рост таких настроений в том числе среди молодежи 18–24 лет.

Среди основных причин - разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

Основным триггером, по словам "Левады", стала пенсионная реформа.

"Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем", - заявила социолог "Левада-центра" Карина Пипия.

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Теги: США, Левада-центр

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