Захарова пообещала зеркальный ответ на санкции Литвы в адрес РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россия зеркально ответит на односторонние санкции, введенные Литвой после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. В данном случае с нашей стороны последует зеркальный ответ", - сказала Захарова.

"Хотела бы обратить внимание, что Литва - это единственная страна, не дожидаясь американских и европейских патронов, которые пока изучают ситуацию, решила инициативно, как всегда по одному единственному адресу нашей страны, наказать Россию за грубую, как они написали, провокацию. На самом деле за провокацию, которая была осуществлена киевским режимом в Черном море", - пояснила Захарова.

7 декабря Литва дополнила "черный список" граждан РФ в связи с задержанием российскими пограничниками в районе Керченского пролива трех украинских военных кораблей. Дипломатические источники агентства BNS сообщали, что санкции дополнительно распространены на 20 человек.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.