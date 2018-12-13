Суд отказал Минобороны во взыскании с НПК "Штурмовики Сухого" 3 млрд рублей

Окончательно с форматом электронных водительских документов в ведомстве определятся в 2019 году Подробнее

В ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографии

74% опрошенных "Левада-центром" заявили, что не поддержат массовые протестные акции Подробнее

Большинство россиян высказались против акций протеста с политическими требованиями

Кадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешали

По решению суда ее собираются выдворить из России и оштрафовать на 5 тыс. рублей Подробнее

12 декабря 19:06

Путин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организм

Президент напомнил, что основной документ страны позволяет России проводить независимую внешнюю политику Подробнее

12 декабря 16:38

В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернете

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наказывать штрафом или административным арестом за материалы, выражающие неуважение к обществу или власти Подробнее

12 декабря 15:18

В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости

Максимальный возможный штраф за распространение такой информации - 1 млн рублей Подробнее

12 декабря 13:28

В Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливе

Украинский президент в интервью американскому телевидению заявил, что 25 ноября у границ России был "акт агрессии и война" Подробнее

12 декабря 11:42

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google

Регулятор напоминает, что компания отказывается фильтровать запрещенный контент Подробнее

12 декабря 09:30

Садовые товарищества обяжут завести счета в банках