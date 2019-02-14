Дмитрий Гудков решил баллотироваться в Мосгордуму со своей командой

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Председатель партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков объявил о намерении баллотироваться на выборах в Мосгордуму, вместе с ним на депутатские мандаты претендуют еще семь членов из его команды.

"Наша команда идет на выборы в Мосгордуму. Пока восемь человек", - сообщил Гудков "Интерфаксу" в четверг.

По словам политика, он намерен выдвигаться по округу 5 (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукина). В команде Гудкова лидер московского отделения "Гражданской инициативы", экс-глава "Открытой России" Александр Соловьев, член федерального совета партии Дмитрий Некрасов, депутат района Кунцево Денис Шендерович, депутат района Академический Алиса Образцова, студент ВШЭ, блогер Егор Жуков, депутат района Аэропорт Павел Ярилин и депутат района Марьина роща Дмитрий Клочков.

"Для регистрации мы будем собирать подписи, от 5 до 6 тысяч каждый", - уточнил Гудков.

Он рассказал, что на выборах команда будет сотрудничать с другими демократическими политиками и не собирается соревноваться с ними в округах, которые они заявили, или могут заявить. Среди таких политиков Гудков назвал Сергея Митрохина, Илью Яшина, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Андрея Бабушкина и других.

Он также сообщил, что программа, с которой его команда пойдет на выборы, предусматривает решение различных проблем - "от цементного элеватора, который многие годы отравляет здоровье горожан, до прокладки метро по неудобному маршруту".

Выборы 45 депутатов Мосгордумы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Все парламентарии будут избраны по одномандатным округам, голосование по партспискам не предусмотрено.