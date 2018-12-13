Обвинение в гибели ребенка в ливневке Сочи предъявили инженеру коммунального предприятия

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Инженеру муниципального предприятия Сочи предъявило обвинение в халатности по делу о гибели малолетнего мальчика в ливневой канализации, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в четверг.

"Заместителю главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи "Водосток" предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале августа в поселке Лазаревское 7-летний мальчик упал в открытую, наполненную дождевой водой ливневую канаву и погиб.

В ходе расследования дана правовая оценка бездействию должностных лиц МУП "Водосток", за которыми указанная ливневая канализация была закреплена на праве хозяйственного ведения. По мнению следователей, именно ненадлежащее исполнение инженером своих обязанностей повлекло трагические последствия.

"В нарушение строительных правил, оценка исправности технического состояния ливневой канализации на данном участке в период с августа 2017 по август 2018 не производилась. Нарушения в виде отсутствующих ограждений и решеток выявлены не были. Выезд на место для осмотра конструкций и сооружений не производился", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что обвинение в причинении смерти по неосторожности было предъявлено также владельцу гостевого дома, в котором временно проживал с бабушкой ребенок. По данным следствия, предприниматель, нарушая строительные требования, самовольно установил перед своим гостевым домом бетонную плиту, которая располагалась над ливневой канализацией. При этом он не оборудовал проход перилами или ограждениями, также не были установлены специальные решетки в канаве.

В начале декабря суд Лазаревского района Сочи прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон с выплатой потерпевшей стороне 150 тыс. рублей.