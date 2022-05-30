Население Сочи за десять лет выросло в два раза

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Население Сочи за десять лет выросло в два раза и составило 720 тысяч человек, сообщил глава города Алексей Копайгородский, ссылаясь на данные последней переписи населения. Он объяснил, что это произошло из-за миграции.

По словам чиновника, активная миграция увеличила нагрузку и на инженерную и социальную инфраструктуру города.

"Все эти цифры заложены теперь в генеральный план. Нам нужно понимать: от количества жителей зависит и экономическое и политическое и всестороннее развитие любой территории. В рамках нового генплана для этого количества людей мы должны определить и число социальных объектов, в которых город нуждается", - подчеркнул Копайгородский.

Копайгородский отметил, что в Сочи реализуется программа комплексного развития территорий, рассчитанная до 2030 года.

"За 1,5 года до подписания программы была проведена огромная работа по переписи всех объектов системы ЖКХ, водоотведения, ливневой канализации, а также очистных водозаборов, которые были построены в советское время. Главная задача сегодня - это этап проектирования. Мы все первичные документы передали, определена организация "Роскапстрой", заключены контракты. Работа проводится ежедневно, масштабно. Стратегическая задача - в Год экологии запустить в работу все мероприятия, связанные с программой", - подчеркнул глава города.

Росстат по итогам последней переписи сообщил, что число городов-миллионников в России увеличилось с 12 до 16, список пополнили Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь (Пермь была городом-миллионником в 2002 году, но в 2010 году теряла этот статус). В перечне остаются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, и Волгоград.

Всероссийская перепись населения прошла осенью 2021 года.