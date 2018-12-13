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Комитет Госдумы одобрил отмену роуминга в РФ с 1 июня 2019 года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в четверг рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории РФ.

Согласно одобренным на комитете поправкам ко второму чтению изменен срок выступления в силу закона - 1 июня 2019 года.

Законопроектом предлагается отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ.

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Также предлагается отменить плату за входящий вызов для абонента, находящегося за пределами территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер.

Законопроект был внесен еще в 2017 году рядом депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

Его авторы отмечают, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсации сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки.

"Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже об ее избыточности", - комментировал законопроект ранее С.Миронов.

По его словам, отказ от внутреннего роуминга - это мировая тенденция, многие страны, в том числе США, отменили его давно. С 15 июня этого года роуминг для абонентов стран ЕС прекратил действовать на территории всего Евросоюза, отметил российский парламентарий.

"Мы считаем, что вслед за "мобильным рабством" (существовавший ранее запрет менять оператора связи с сохранением своего номера) плату за роуминг следует отменить и в нашей стране. Ликвидация для абонентов "границ" между российскими регионами - давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов", - считает Миронов.

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Теги: Госдума

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