В России

Региональные операторы выступили против отмены платы за входящие звонки в национальном роуминге

По данным "Ъ", соответствующее письмо направлено в правительство РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Региональные операторы связи обратились к правительству РФ с письмом о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника на рынке.

По данным одного из собеседников издания, тема обсуждалась 1 октября на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства РФ Владислава Федулова с участием представителей "большой четверки" операторов и региональных "Мотива" (Свердловская, Курганская области и ХМАО) и "Таттелекома" (Татарстан). Один из участников встречи пояснил, что выработанные предложения будут направлены в Госдуму.

В "Мотиве" газете подтвердили участие в совещании. "Операторы однозначно будут терять в деньгах. До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов во время путешествий своих абонентов", - отметил представитель оператора, подчеркнув, что пока соответствующих подзаконных актов не существует. В "Таттелекоме" на запрос "Ъ" не ответили.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева рассказала "Ъ", что обращения региональных операторов рассматривались ФАС совместно с Минкомсвязью. В пресс-службе правительства и в Минкомсвязи на запросы "Ъ" не ответили.

"Операторы "большой четверки" смогут компенсировать потери от отмены платы за входящие в роуминге за счет высокодоходных абонентов, в тарифы которых никогда не был включен роуминг. Региональные же всегда демпинговали по тарифам, поэтому компенсировать отмену наценки за роуминг им придется за свой счет", - отметил в беседе с "Ъ" партнер AC&M Consulting Антон Погребинский. Он добавил, что региональным компаниям придется уйти с рынка или перепрофилироваться в виртуальных операторов (MVNO) на сетях федеральных участников рынка. Другой собеседник издания в отрасли сообщил, что региональные операторы могут оказаться вынуждены серьезно поднять тарифы.

Как сообщалось, ФАС анонсировала начало антимонопольных расследований в отношении операторов связи по установке необоснованно завышенных цен на внутрироссийский роуминг в марте 2017 года. Позже ФАС выдала операторам "большой четверки" предупреждения об устранении внутрисетевого роуминга, сроки исполнения которых неоднократно сдвигались.

В июле 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории России. Законопроектом предлагается отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ. Также предлагается отменить плату за входящий вызов для абонента, находящегося за пределами территории субъекта РФ, в котором был зарегистрирован абонентский номер.

При этом а августе ФАС РФ завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении "Вымпелкома", "Мегафона" и "МТС" и предписала до конца сентября отменить внутрисетевой роуминг для своих абонентов в России. В конце августа - начале сентября "Вымпелком", Tele2, МТС и "Мегафон" отменили плату за входящие в роуминге.

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Теги: Правительство РФ

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