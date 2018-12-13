Высокопоставленный саратовский наркополицейский арестован за превышение полномочий

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Энгельсский районный суд Саратовской области в четверг постановил заключить под стражу начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Энгельсское". Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Владислава Казимирова на два месяца",- сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось со ссылкой на следствие, что арестованный может быть причастен "к превышению должностных полномочий, сопряженному с применением насилия или угрозой его применения в отношении граждан, оружия или специальных средств".

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по пункту "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ.

В ГУ МВД региона по данному факту проводится служебная проверка.