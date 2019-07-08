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Дагестанский наркополицейский получил условный срок за распространение наркотиков

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Дагестане начальник отдела управления МВД по контролю за оборотом наркотиков получил условный срок за распространение наркотических веществ, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в региональном управлении ФСБ.

Подполковника полиции Абдулгасана Хирасуллаева признали виновным в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе расследования выяснилось, что он и другие сотрудники отдела, используя свое служебное положение, занимались распространением наркотика в Хасавюрте.

Полицейского приговорили к полутора годам условно.

Дагестан

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