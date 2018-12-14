Число заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской России

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Количество осужденных к лишению свободы россиян достигло своего исторического минимума, заявили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"На сегодняшний день в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 467 тысяч человек. В новейшей истории России это самое маленькое количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в начале 2013 года в колониях, тюрьмах и лечебных исправительных учреждениях содержалось 588 тысяч осужденных, в 2017 году - 523 тысячи, а в начале этого года - уже менее полумиллиона заключенных.