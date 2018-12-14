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Что произошло за день: пятница, 14 декабря

Законопроект о "автономном Рунете", новые выпады Лукашенко в адрес Москвы и продажа алкоголя с 21 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Законопроект по защите российского сегмента интернета от кибератак и других агрессивных действий из-за рубежа внесен в Госдуму. Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

- Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых. ЦБ объяснил решение необходимостью ограничить инфляционные риски, а также внешними условиями и грядущим повышением НДС.

- Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Белоруссию в состав России. В ходе пресс-конференции для российских журналистов в Минске он также обвинил РФ в нарушении договоренностей по ценам на газ и назвал чепухой заявления, что Москва кормит Белоруссию. Кроме того, Лукашенко упрекнул в передергивании фактов российские СМИ, сообщившие, что он извинялся перед Владимиром Путиным после перепалки на недавнем саммите ЕАЭС.

- Минздрав РФ начал готовить законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года. Проведенный ранее опрос ВЦИОМ показал, что эту идею одобряют 78% россиян.

- В правительство подтвердили информацию о разработке штрафов за превышение скорости на 10 км/ч. Сейчас ненаказуемо превышение лимита менее чем на 20 км/ч. МВД и Минтрансу поручено до 1 марта 2019 года представить предложения о внесении изменений в КоАП.

- Число заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской России. Сейчас в исправительных учреждениях находятся 467 тысяч человек.

- Результаты исследований образцов герметика и микрометеоритной защиты, взятых с обшивки "Союза МС-09" для расследования причин возникновения дыры в корабле, могут быть засекречены, сообщили "Интерфаксу" несколько информированных источников.

- В Минздраве решили исследовать современных "цифровых" детей, чтобы оценить риски цифровизации и минимизировать ее последствия. В министерстве заявили, что межпоколенческий разрыв между детьми и их "аналоговыми" родителями все больше усиливается.

- Дмитрий Песков заявил, что в Россия не будут менять ход дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, из-за позиции американской стороны. Накануне советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча президентов США и России может состояться только после освобождения украинцев.

- Лоукостер "Победа" задумался о взимании платы с пассажиров за стаканчики для воды. Чтобы сэкономить, посуду на борт можно будет принести с собой. Однако окончательно это решение, как подчеркнули в пресс-службе авиакомпании, пока не принято.

- В Израиле вслед за Францией начались протесты "желтых жилетов". Несколько сотен человек вышли в пятницу на улицы Тель-Авива и Иерусалима в знак протеста против повышения цен. Подобные акции прошли также в Бельгии, Греции и Нидерландах.

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