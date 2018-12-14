Красноярскому бюджету причинили ущерб в 61 млн рублей при закупке квартир для детей-сирот

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Красноярска, которые подозреваются в халатности и причинении особо крупного ущерба бюджету региона при организации госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"Неустановленные пока должностные лица департамента градостроительства администрации Красноярска в 2017 и 2018 годах нарушили порядок проведения аукционов и приобрели жилье для детей-сирот по завышенным ценам, причинив ущерб бюджету Красноярского края в сумме более 61 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что сотрудники департамента неверно произвели расчет цены квадратного метра. Всего было приобретено порядка 360 квартир.

Уголовное дело возбуждено по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность с причинением особо крупного ущерба).