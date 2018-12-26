В Смоленской области возбудили дело из-за предоставленной сироте квартиры с грибком

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Смоленской области возбудили уголовное дело о халатности со стороны чиновников администрации Руднянского района, где девушка по закону "о сиротах" получила непригодную для проживания квартиру, сообщает СУ СКР по региону.

Проблему выявили представители Общероссийского народного фронта.

"В ходе проверки подтвердился факт предоставления жилья 20-летней девушке, непригодно для проживания. В частности, установленные стеклопакеты не соответствовали требованиям СНиП, отсутствовала вентиляция и нарушены нормы отопления, в связи с чем на стенах появился конденсат и образовался грибок", - говорится в сообщении СУ СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).