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МИД опроверг предположения о ядерном оружии на прибывших в Венесуэлу Ту-160

Ранее Организация американских государств допустила, что на этих самолетах было ядерное вооружение

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ опроверг заявление на сайте Организации американских государств (ОАГ) относительно полета в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160, в котором допускалась возможность наличия на этих самолетах ядерного оружия.

"Российская Федерация строго и в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по Дополнительному протоколу II к Договору о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолко - ИФ), в котором зафиксированы юридические обязывающие гарантии, исключающие применение и угрозу применения Россией ядерного оружия в отношении государств зоны. Полет в Венесуэлу российских стратегических бомбардировщиков ни в коей мере не нарушает положений указанного Договора", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в пятницу.

В нем выражается сожаление, что "руководство ОАГ использует свой статус для распространения недостоверной, вымышленной информации о политике России в латиноамериканском регионе в стиле пресловутого #highlylikely".

"Не можем принять, что столь уважаемая региональная структура, как ОАГ, делает политические заявления, объективно направленные на привнесение атмосферы недоверия в отношения между Россией и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна", - подчеркивается в комментарии.

В нем говорится, что "тем самым вольно или невольно наносится вред и сотрудничеству между Россией и самой Организацией, с которой наша страна в качестве постоянного наблюдателя на протяжении последних десятилетий развивает конструктивное взаимодействие в различных сферах".

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 готовятся вернуться к местам постоянной дислокации.

В рамках плановой международной деятельности 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) прибыли в международный аэропорт Майкетия Венесуэлы. Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей. В ходе полета летчики ВКС преодолели более 10 тысяч километров.

На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, отмечают российские военные.

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Теги: МИД РФ, Организация американских государств, ОАГ, Венесуэла, Ту-160

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