В Минобороны РФ назвали дилетантским отзыв Госдепа США о Ту-160

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 превосходят по своим характеристикам самолеты США и других стран НАТО, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона", - сказал Конашенков, комментируя заявление посла США в Колумбии, назвавшего прилетевшие в Венесуэлу Ту-160 "музейными экспонатами".

"Хочу напомнить американским дипломатам, что с момента своего создания по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют даже сопоставимых аналогов в США или любой другой стране НАТО", - подчеркнул он.

Официальный представитель Минобороны РФ отметил, что с учетом начавшегося производства модернизированной версии стратегического ракетоносца Ту-160М2 его преимущества только возросли. "Поэтому если и сравнивать стратегический ракетоносец Ту-160 с "музейным экспонатом", то исключительно для восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения на зависть российским недоброжелателям", - сказал Конашенков.

Ранее СМИ сообщали, что посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал прилетевшие в Венесуэлу Ту-160 "музейными экспонатами" и подчеркнул, что самолеты такого возраста не могут служить для провокации.

Как сообщалось, в международном аэропорту Каракаса Майкетия выполнили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ. Российские самолеты прибыли для участия в совместных учениях с военными этой страны.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Ранее сообщалось, что "Туполев" (входит в ОАК) ведет работы по созданию опытных образцов Ту-160М2 - новейшей модификации стратегического ракетоносца. Отмечалось, что внешне этот самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе, за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета "стратегов" на тысячу километров.