Оренбуржец отсудил у МВД 30 тыс. рублей за пытки в милиции

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга постановил взыскать с Министерства внутренних дел России компенсацию морального вреда в пользу местного жителя Максима Ниматова, который десять лет назад пожаловался на пытки в милиции.

Российская общественная организация "Комитет против пыток" сообщает в пятницу, что в иске была заявлена сумма в 2 млн 350 тыс. рублей, однако суд постановил выплатить 30 тыс. рублей.

"Суд установил, что неизвестные сотрудники милиции действительно пытали Максима, пытаясь "повесить" на него особо тяжкое преступление, в результате чего он мог провести многие годы в местах лишения свободы. Мы будем обжаловать это решение суда в апелляционную инстанцию", - приводятся в сообщении слова юристов организации.

Ранее сообщалось, что в августе 2008 года трое молодых людей в возрасте 18-19 лет обратились в "Комитет против пыток" за юридической помощью.

Они сообщили правозащитникам, что 25 августа 2008 года их задержали сотрудники милиции, доставили в здание Дзержинского РОВД Оренбурга, где подвергли жестокому избиению и пыткам, принуждая сознаться в совершении целого ряда преступлений.

По заявлениям молодых людей, "им надевали на голову противогаз, пуская в дыхательный шланг дым от сигарет, подвешивали за руки, скованные за спиной наручниками, душили, били дубинками". Спустя сутки всех троих отпустили, не предъявив никаких обвинений. Молодые люди обратились к медикам, которые диагностировали гематомы, ссадины, вывихи суставов.

В 2018 году двое сотрудников полиции были признаны виновными в незаконном задержании потерпевших и осуждены к 11 месяцам колонии-поселения. Однако ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности суд освободил их от отбывания наказания.

Общий срок производства по заявлениям потерпевших о совершенном в отношении них преступлении составил 9 лет и 3 месяца. Летом текущего года Оренбургский областной суд постановил взыскать с министерства финансов России компенсацию в пользу троих потерпевших в размере 200 тыс. рублей за нарушение разумного срока уголовного судопроизводства.