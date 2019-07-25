Забайкальский суд оценил пытки в местной полиции в 100 тысяч рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Двум жителям Забайкальского края присудили по 100 тысяч рублей за пытки, которым они подверглись в полиции; об этом в четверг сообщает правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на юриста Романа Сукачева.

Выплатить компенсацию обязали МВД.

При этом истцы просили по 511 тысяч рублей - в соответствии с практикой по схожим делам.

В январе 2017 двое оперуполномоченных отдела полиции в Могойтуйском районе Забайкалья задержали 19-летнего юношу и 18-летнюю девушку. В участке их избили, чтобы добиться признания в краже.

В феврале обоих полицейских приговорили к условным срокам. Они смогут вернуться к работе в МВД через три года.