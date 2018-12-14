В Госдуму внесен законопроект об ответственности авиакомпаний за овербукинг

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Общероссийский народный фронт внес в Госдуму законопроект о введении для авиакомпаний ответственности за овербукинг, при котором авиаперевозчик намеренно продает больше билетов, чем есть мест в самолете, сообщили в пресс-службе движения.

"Депутаты - активисты Народного фронта внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении административной ответственности за овербукинг, при котором авиаперевозчик намеренно продает больше билетов, чем мест в самолете, в расчете на то, что часть пассажиров не придет на посадку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Законопроект предлагает брать за такое нарушение с авиакомпаний штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Если перевозчика поймают на овербукинге повторно, ему придется заплатить до 200 тысяч. Согласно тексту законопроекта ОНФ, к ответственности будут также привлекать и недобросовестных менеджеров. Штраф для должностных лиц авиакомпаний составит от 10 до 15 тысяч рублей за первое нарушение и до 30 тысяч - за повторное.

Законопроект уже рассмотрели и поддержали Координационный совет фракции "Единая Россия" в Госдуме, профильный думский комитет по транспорту, а также Генпрокуратура РФ - она отметила актуальность введения ответственности за подобные действия авиакомпаний.

"Наша главная задача - защитить права пассажира в ситуации, когда он фактически один на один сталкивается в аэропорту с неправомерными действиями авиакомпаний. У пассажира должны быть гарантии: если он купил билет на определенный рейс, он на нем и улетит" - прокомментировал законопроект член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.

Мониторинг, проведенный активистами ОНФ совместно с Генпрокуратурой РФ показал, что продажей билетов по системе овербукинга занимаются многие, в том числе ведущие российские авиакомпании. В ходе мониторинга эксперты даже выявили случай, когда пассажир дважды за неделю столкнулся с овербукингом и дважды не смог занять свое законное место в самолете. В результате таких манипуляций авиаперевозчиков пассажиры вынуждены или соглашаться на вылет следующим рейсом, или вовсе отказаться от услуг авиакомпании.

В движении отметили, что доказать факт правонарушения непросто из-за невозможности доступа к данным систем бронирования. Это значит, что достоверно определить, связан ли отказ в посадке на рейс именно с перепродажей билетов или с объективными форс-мажорными обстоятельствами, крайне затруднительно.