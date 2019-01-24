Авиакомпанию Azur Air оштрафовали за жару в салоне самолета

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Красноярская транспортная прокуратура выявила нарушения авиакомпанией Azur Air законодательства о защите прав потребителей при выполнении авиарейса "Анталья - Белгород", сообщает западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что в период ожидания вылета из Антальи авиакомпания в нарушение требований федерального законодательства из-за технической неисправности воздушного судна в течение 25 минут не обеспечила надлежащую температуру воздуха в пассажирском салоне, в связи с чем пассажиры ожидали вылет воздушного судна при температуре +27 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения возбужденного Красноярским транспортным прокурором дела об административном правонарушении Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю привлекло ООО "АЗУР эйр" к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.