СКР завел дело на супругов, чей сын задохнулся в стиральной машине

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Территориальный СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении родителей, сын которых погиб в барабане стиральной машины.

Пресс-службе регионального СУ СКР сообщает, что родители были дома, когда их сын ночью прошел в ванную комнату и залез внутрь стиральной машины.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

Как сообщалось, о смерти трехлетнего ребенка в четверг ночью в следственные органы заявили сотрудники скорой помощи. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мальчик задохнулся.