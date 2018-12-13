В ЯНАО начали проверку по факту гибели ребенка в стиральной машине

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Территориальный СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку по факту гибели трехлетнего мальчика, тело которого, по словам родителей, было найдено в барабане стиральной машины.

Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО сообщает, что о смерти ребенка в четверг ночью в следственные органы заявили сотрудники скорой помощи.

Следователи установили, что родители ребенка, проснувшись ночью, не обнаружили его в кровати.

"По их словам, в ходе поиска они нашли тело ребенка в барабане автоматической стиральной машины", - говорится в сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что мальчик задохнулся.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.