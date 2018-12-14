В Минздраве решили исследовать современных "цифровых" детей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Современных детей будут исследовать, чтобы оценить риски цифровизации и минимизировать ее последствия, заявил главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.

"Идея о проведении общенационального исследования была поддержана нацпроектом. Дети не исследовались более 50 лет. Необходимо понимать, кто такой современный ребенок, его возможности и потенциальные риски, под которые он подпадает", - сказал Зинченко на семинаре законодателей в пятницу.

По его словам, "цифровизация, цифровые образование, общество, экономика, - это дополнительные риски, которые мы будем на себе испытывать, в результате этого возникают отклонения в физическом развитии - избыточный вес, нарушения сна, эмоциональное состояние, киберзависимость, суицидально-агрессивное поведение детей и подростков".

Зинченко отметил, что этого не надо бояться, а надо думать о путях преодоления и минимизации последствий.

"У нас сейчас "аналоговое" поколение родителей, бабушек и дедушек и "цифровое" поколение детей. Традиционный межпоколенческий разрыв усиливается цифровизацией. Но решения возможны, нужно смягчать разницу подходов", - сказал он.

Зинченко отметил, что профильное министерство поставило вопрос развития психологической службы в школах до 2024 года, но "сейчас есть один психолог на три школы и на два сада, и вопрос - кто это, какие должности у них, какие компетенции, какое образование". По словам главного психолога, когда была введена норма о психологе при школе, часто ими становились учителя физкультуры.

"И даже если появится профессиональный психолог, то он волшебной палочкой не решит все проблем. Речь идет о психологической культуре, грамотности педагогов, родителей, о выстраивании воспитательной, образовательной деятельности с современным ребенком", - сказал Зинченко.

Он затронул и проблему цифрового образования - необходимо "не просто оцифровать учебники в жесткой обложке, это примитивное представление о цифровой среде".

"Надо говорить о цифровых образовательных ресурсах конкретно. Максимально использовать среду, в которой дети сейчас находятся - Интернет, гаджеты. Если три четверти свободного времени они там проводят, надо наполнять эту среду развивающим контентом. Сейчас в основном контент строится, исходя из коммерческих соображений, часто не несет развивающих функций, а вреден для здоровья и развития детей", - сказал Зинченко.