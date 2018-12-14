Главного судебного пристава Астраханской области задержали за взятку

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области Андрей Немашкалов задержан по подозрению в получении взятки, сообщил агентству "Интерфакс" в пятницу информированный источник.

"Немашкалов задержан сегодня на глазах у коллег на рабочем месте при получении части крупной взятки", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержание производили сотрудники ФСБ.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным открытых источников, Немашкалов занял пост главы астраханского управления в июне 2017 года. До этого он являлся заместителем руководителя УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.