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Главный судебный пристав Астраханской области отправлен под арест

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Астрахани назначил руководителю управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области Андрею Немашкалову меру пресечения в виде ареста, сообщается на сайте суда.

"Кировским районным судом удовлетворено ходатайство следователя УФСБ России по Астраханской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Немашкалова", - говорится в материалах суда.

Он подозревается в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы (ч.1 ст. 285 УК РФ).

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что Немашкалов задержан на рабочем месте при получении части крупной взятки. Задержание производили сотрудники ФСБ.

По данным открытых источников, Немашкалов занял пост главы астраханского управления в июне 2017 года. До этого он являлся заместителем руководителя УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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Теги: Астраханская область, Андрей Немашкалов

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