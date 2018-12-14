Аэропорт Волгограда перестал принимать самолеты из-за метели

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Волгоградский аэропорт закрыт из-за непогоды, сообщили агентству "Интерфакс" в справочной воздушной гавани.

"Из-за снегопада и метели аэропорт закрыт. Из-за непогоды три авиарейса направлены на запасные аэродромы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что рейс авиакомпании "Победа" из Санкт-Петербурга и рейс компании S7 Airlines из "Домодедово" улетели на запасной аэродром в Астрахань, а рейс авиакомпании "Аэрофлот" из "Шереметьево" совершил посадку в Ростове-на-Дону.

По предварительным прогнозам, аэропорт не будет принимать и выпускать самолеты до 3:00 по местному времени (2:00 по Москве).