Инцидент с частным самолетом на три часа парализовал работу аэропорта Петропавловска-Камчатского

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Американский частный самолет "Kodiak-100" в понедельник выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в аэропорту Петропавловска-Камчатского, из-за этого аэропорт был закрыт в течение трех часов, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"При заходе на посадку самолета с колеса шасси слетела шина, из-за этого произошла блокировка пневматики и воздушное средство выехало за пределы полосы", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.

В.Каюмов отметил, что в одномоторном самолете находился только пилот, который следовал по маршруту "Анкоридж - Петропавловск-Камчатский - Саппоро". В столице Камчатки воздушное средство садилось для дозаправки. Пилот не пострадал.

"Пока аварийные службы аэропорта занимались перемещением самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, воздушная гавань не принимала и не отправляла другие рейсы. Сейчас работа аэропорта восстановлена", - сказал краевой министр.

В сообщении говорится, что в аэропорту Петропавловска-Камчатского готовятся принять самолет авиакомпании "Аврора", который следует по маршруту "Хабаровск - Петропавловск-Камчатский", на его борту находятся 120 человек. После этого к вылету будет готовиться рейс из краевой столицы в Москву, который из-за авиационного инцидента был задержан на три часа.