Около 160 пассажиров не могут вылететь в Хабаровск с острова Хайнань

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Авиарейс из китайского города Хайкоу с курортного остров Хайнань, который ждали с 13 декабря, до сих пор не прибыл в Хабаровск, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту Хабаровска

"Рейс ожидался в субботу в 08:00 по местному времени (01:00 мск), но так пока и не вылетел из Китая",-сказал представитель аэропорта.

В свою очередь, в авиакомпании "ИрАэро", которая должна привезти туристов, агентству сообщили, что рейс отменен и перенаправлен на другой маршрут.

На прошлой неделе авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность туроператора в размере $2,3 млн. В результате на Хайнане застряли более 360 туристов, которые были размещены туроператором в гостиницах острова. Всего на острове находятся более 1,5 тыс. клиентов "Жемчужной реки", прилетевших на рейсах "ИрАэро".