Половина хабаровских туристов вернулись домой с острова Хайнань

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.

"Самолет приземлился в Хабаровске. Часть туристов продолжат дальнейший путь во Владивосток", - сказал представитель авиакомпании.

В то же время, на острове, по предварительным данным, могут оставаться еще более 80 хабаровских туристов. В воскресенье губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел экстренное совещание, на котором было принято решение задействовать для перевозки туристов дальневосточную авиакомпанию "Аврора". В настоящее время решаются все вопросы, связанные с доставкой остающихся на Хайнане туристов в Хабаровск.

Ранее сообщалось, что авиарейс из китайского города Хайкоу с курортного остров Хайнань, который ждали с 13 декабря, до сих пор не прибыл в Хабаровск.