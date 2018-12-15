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Фрегат "Адмирал Григорович" провел учебный бой с береговыми комплексами "Бал"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" и личный состав боевых расчетов мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" провели совместное учение в ходе боевой подготовки Черноморского флота, сообщил агентству "Интерфакс" начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

"По замыслу учения дивизионам комплекса "Бал" необходимо обнаружить и условно поразить корабль "противника", а боевым постам противовоздушной обороны фрегата нужно отразить ракеты берегового комплекса и в свою очередь ответным пуском ракетного оружия "уничтожить" позиции "Бала", - сказал Рулев.

Он отметил, что учебный бой был проведен с выполнением электронных пусков ракет.

По словам Рулева, личный состав боевых постов ПВО "Адмирала Григоровича" отразил ракеты береговых комплексов, а выпущенные в ответ по позициям "Бала" ракеты были уничтожены расчетами ЗРПК "Панцирь", прикрывающего позиции противокорабельных ракетных комплексов.

"Анализ проведенного учения показал способность вести эффективную оборону, как кораблями, так и береговыми комплексами флота в условиях применения "противником" современных видов вооружения", - добавил Рулев.

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Теги: Черное море, Черноморский флот

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