Ракетные комплексы "Бал" провели учение в Крыму

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ракетные комплексы "Бал", дислоцированные в Крыму, отработали в ходе учения нанесение ударов по морским целям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота.
"В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал" Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развертывании с марша", - сообщили в пресс-службе.
"Экипажи стартовых батарей отработали способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", - рассказали на флоте.
По данным пресс-службы, в ходе учения расчеты выполнили электронные пуски ракет.
В декабре военные сообщили, что новый береговой ракетный комплекс "Бал" развернут в Крыму. Также сообщалось, на полуострове развернут ракетный комплекс "Бастион". В ноябре в Крыму заступил на боевое дежурство четвертый дивизион системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф".
Ранее в Минобороны России заявили, что в районе Крыма создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.
"Бал" оснащен противокорабельной ракетой Х-35. Предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов.
Комплекс способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.