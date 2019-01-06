Ракетные комплексы "Бал" провели учение в Крыму

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ракетные комплексы "Бал", дислоцированные в Крыму, отработали в ходе учения нанесение ударов по морским целям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота.

"В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал" Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развертывании с марша", - сообщили в пресс-службе.

"Экипажи стартовых батарей отработали способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", - рассказали на флоте.

По данным пресс-службы, в ходе учения расчеты выполнили электронные пуски ракет.

В декабре военные сообщили, что новый береговой ракетный комплекс "Бал" развернут в Крыму. Также сообщалось, на полуострове развернут ракетный комплекс "Бастион". В ноябре в Крыму заступил на боевое дежурство четвертый дивизион системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф".

Ранее в Минобороны России заявили, что в районе Крыма создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.