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Сообщение о скупке голосов на участке в Приморье передали в полицию

Также было устранено нарушение на одной из участковых избирательных комиссий

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Информация о скупке голосов избирателей на одном из избирательных участков во Владивостоке передана в полицию, сообщил журналистам во Владивостоке член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Поступил звонок относительно скупки голосов на участке, который находится на улице Фонтанной (во Владивостоке - ИФ), мы уведомили правоохранительные органы, началась проверка, установлен контакт с УМВД, надеемся на оперативную и объективную проверку", - сказал Брод.

Также после звонка в Общественную палату было устранено нарушение на одной из участковых избирательных комиссий.

"Коллеги из Общественной палаты получили звонок, что на 601-м участке не запускался КОИБ, не был опечатан ящик для голосования, но наблюдатели сообщили в крайизбирком, сделали замечание комиссии, эти нарушения были оперативно устранены", - добавил Брод.

Он также отметил, что есть факты распространении в соцсетях недостоверной информации о нарушениях на выборах.

"Не обходится и без фейковой информации, в соцсетях распространяется сообщение, что в гимназии № 5 в Находке неизвестные подошли к полицейскому, отвлекли его и совершили вброс бюллетеней, представители общественных организаций информацию проверяли, в Находке нет гимназии номер пять, инцидент исчерпан", - добавил Брод.

Также, по его словам, распространяется "абсурдная информация", что неизвестные пытаются проникнуть в администрацию Находки, эта информация также не подтверждается.

Представитель СПЧ также отметил, что нынешняя избирательная кампания проходила "значительно чище". "Она конкурентна, присутствуют представители разных партий. Какой-то заданности, однозначности кампании нет", - отметил Брод.

Он также оценил открытую работу краевой избирательной комиссии.

"У меня прошли встречи с крайизбиркомом, должен отметить ее открытость, мы получаем информацию о звонках, о ходе дня голосования. Комиссия демонстрирует открытость, передает необходимую информацию, статистику", - добавил он.

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Теги: СПЧ, Приморье
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