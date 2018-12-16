Что случилось этой ночью: 16 декабря, пятница

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Объявлена дата получения томоса, стало известно название новой церкви Украины, стартовали повторные выборы в Приморье

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Константинопольский патриарх пригласил новоизбранного главу украинской церкви на вручение томоса. Церемония вручения документа об автокефалии митрополиту Епифанию состоится 6 января 2019 года. Пресс-секретарь Епифания ранее рассказал, что новая церковь получила название Православная церковь Украины.

- Повторные выборы губернатора стартовали в Приморье. По состоянию на 12:00 по местному времени явка составила около 14%. Утром появилась информация о скупке голосов на одном из избирательных участков Владивостока, дело рассматривает полиция.

- Взрыв газа произошел в жилом доме в Вологде. В результате инцидента один человек погиб, еще семеро пострадали. Около 90 человек были эвакуированы. Утром мэр Вологды объявил о введении режима ЧС в городе.

- Прокуратура Украины начала расследование крушения Су-27 и гибели пилота. Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Истребитель разбился при заходе на посадку в Житомирской области в субботу, погиб военный летчик.

- Режиссер Павликовский получил главную премию Европейской киноакадемии. Кинофильм "Холодная война" получил награды в номинациях "Лучший фильм", "Лучший сценарий", сам Павликовский стал лучшим режиссером.

- Госдеп заявил о неизменности позиции по Парижскому соглашению. Соответствующее заявление ведомство выпустило в пресс-релизе после окончания Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата (СОР-24) в Польше. В то же время отмечается желание США сотрудничать с партнерами "в области инноваций и технологий, повышения энергетической безопасности и защиты окружающей среды".

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