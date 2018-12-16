Жертвами пожара в общежитии в Подмосковье стали два человека

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в общежитии в подмосковном Сергиевом Посаде унес жизни двоих человек, еще пятеро получили травмы.

"Ночью произошел пожар в общежитии по адресу городское поселение Пересвет, улица Октябрьская, 7. Возгорание удалось потушить менее чем за полчаса. Площадь пожара не превысила 12 квадратных метров", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

Тем не менее, по данным источника в экстренных службах, пожар унес жизни двоих человек. "Один человек погиб на месте, второй - скончался в больнице. Еще пятеро, включая троих детей пострадали", - сказал источник.