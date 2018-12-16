Вертолет Ми-8 упал под Томском

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 потерпел аварию под Томском, предварительно есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Во время выполнения маневров в районе площадки Кедровка вертолет совершил жесткую посадку, завалился на бок и разрушился", - рассказал он.

На борту находилось 22 человека, погибших нет. "Однако несколько человек предварительно получили травмы", - заявил источник.

По данным собеседника агентства, Ми-8 перевозил вахтовиков-нефтяников.

Вертолет принадлежал Ельцовскому авиапредприятию.