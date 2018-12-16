Два человека пострадали в результате жесткой посадки Ми-8 под Томском

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Два человека получили травмы в результате паления вертолета Ми-8 под Томском, сообщил "Интерфаксу" источник в службах транспортного надзора региона.

"По предварительным данным, травмы получили два человека, остальным медпомощь не требуется", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, вероятно, вертолет готовился совершить посадку, однако ввиду сложных метеоусловий посадка произошла жестко, вертолет опрокинулся на бок.

На борту вертолета были нефтяники-вахтовики.

Ранее об инциденте "Интерфаксу" сообщил другой информированный источник. "Во время выполнения маневров в районе площадке Кедровка вертолет совершил жесткую посадку, завалился на бок и разрушился", - сказал собеседник агентства.

Вертолет принадлежал Ельцовскому авиапредприятию.