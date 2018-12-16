В Белом доме США подготовятся к приостановке работы правительства из-за споров о границе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Американский Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к возможной приостановке работы правительства из-за отсутствия понимания между демократами и республиканцами по вопросу безопасности границы, пишет в воскресенье "Вашингтон пост".

Издание отмечает, что приостановка работы ряда учреждений может произойти 22 декабря, за три дня до католического Рождества, если республиканцам во главе с Дональдом Трампом не удастся прийти к пониманию с демократами вокруг финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Так, представители Демократической партии США не согласны с предложением республиканцев выделить $5 млрд на реализацию проекта. "Мы планируем сделать все необходимое для строительства стены на границе", - заявил в интервью CBS старший советник в Белом доме Стивен Миллер.

В то же время, лидер меньшинства в Сенате Чарльз Шуммер заявил, что президент США Дональд Трамп "не получит стену в любой форме". Демократы предлагают заложить на строительство заграждений и барьеров $1,3 млрд.

Согласно мнению аналитиков, опрошенных изданием, речь может идти о частичной, а не полной остановке работы правительства, которая затронет правоохранительные учреждения, учреждения по вопросам нацбезопасности, и она может продлиться несколько дней, если не недель.

Ранее на этой неделе Донльд Трамп пригрозил лидерам Демократической партии приостановкой работы правительства в ходе встречи, посвященной строительству стены на границе с Мексикой.

"Если у нас не будет безопасности на границе, мы остановим работу правительства", - заявил Трамп на открытой для прессы встрече с лидером демократов в сенате Чаком Шумером и лидером демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

В ответ Шумер и Пелоси призвали президента найти другое решение, а Ч.Шумер отметил, что "не следует останавливать работу правительства из-за разногласий".

Государственное финансирование ряда ведомств в США прекращается 21 декабря. Приостановка работы правительства в США происходит, когда Конгресс не принимает или президент не подписывает законопроект об ассигнованиях для работы министерств, ведомств и программ.