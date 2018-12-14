Ребенок из Гватемалы умер после ареста пограничным патрулем США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Семилетняя девочка из Гватемалы умерла от обезвоживания и шока во время содержания под стражей пограничной службой США, сообщает The Washington Post. Девочка, имя которой не называется, была задержана на прошлой неделе после незаконного пересечения границы в Нью-Мексико вместе с отцом и более ста другими мигрантами. Через восемь часов после задержания у нее начались припадки.

Как следует из обзора записей таможенного и пограничного патруля, сотрудники медицинской бригады выяснили, что девочка не ела и не пила в течение нескольких дней.

После этого ребенка доставили в больницу Эль-Пасо, где она скончалась через сутки от остановки сердца.

По сообщениям, отец девочки все еще находится в Эль-Пасо в ожидании встречи с консульскими должностными лицами Гватемалы.

Служба таможенного и пограничного контроля США расследует инцидент.

"Наши самые искренние соболезнования семье ребенка. Пограничники сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь при самых тяжелых обстоятельствах", - заявил изданию представитель службы Эндрю Михан.

В этом году с октября сразу несколько крупных караванов центральноамериканских мигрантов направились к границе США по территории Мексики. Общее число их участников составляло до 10 тыс. человек.

Согласно данным издания, мигранты, путешествующие с членами семьи, составили более половины тех, кто был взят под стражу в ноябре пограничным патрулем.