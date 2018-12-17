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ФСИН анонсировала скорое закрытие "Бутырки"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Два московских следственных изолятора - "Бутырка" и "Красная Пресня" скоро прекратят свое существование, под вопросом и "Матросская тишина", пишет газета "Московский комсомолец" в воскресенье со ссылкой на замдиректора ФСИН России Валерия Максименко

"Решение о закрытии "Бутырки" и СИЗО №3 "Пресня" принято, а вот с "Матросской тишиной" взяли паузу. Изначально мы планировали построить своими силами новое СИЗО на 2 тысячи мест вместо "Пресни". Но мэрия предложила другой вариант - закрыть еще и "Бутырку" с "Матросской тишиной" и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектаров", - рассказал Максименко.

"Пока решено все-таки "Матросскую тишину" не трогать. Что касается будущего СИЗО, рассматривается два направления - в сторону Калужского (Новая Москва) и Дмитровского шоссе. Предполагается, что изолятор будет построен в кратчайшие сроки, возможно даже за год. Начало работ? С января 2019-го", - отметил он.

По словам Максименко, СИЗО будет соответствовать всем европейским стандартам. "Внешне оно будет похоже на "Кресты-2", открытые недавно под Питером. Что касается освобожденных зданий, они поступят в распоряжение городских властей. Надеюсь, что "Бутырку" как представляющую историческую ценность, не снесут. Это ведь уникальное сооружение, которому больше двух сотен лет", - отметил он.

Издание отмечает, что в результате преобразований в общей сложности почти 5 тыс. заключенных СИЗО переселятся на дальние окраины.

"Среди главных минусов "великого переселения" заключенных - логистика. Стоит ожидать, что доставлять арестантов в суды и обратно будут еще дольше. Сегодня, напомним, чаще всего заключенные жалуются на условия перевозки в автозаках, которая занимает порой по 5-6 часов в одну сторону", - пишет "МК".

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Теги: ФСИН, Бутырка, Матросская Тишина

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