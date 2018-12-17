В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Официальных решений о переносе следственных изоляторов из центра Москвы на присоединенные территории пока нет. Об этом заявил "Интерфаксу" в понедельник глава департамента новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Пока мы не получали никаких официальных запросов по строительству новых следственных изоляторов в ТиНАО (Троицком и Новомосковском административных округах). Как только такие запросы поступят, мы подключимся к этой работе и поможем подготовить необходимую градостроительную документацию", - сказал Жидкин.

Он подчеркнул, что в собственности ФСИН в Новой Москве несколько земельных участков, на которых возможно такое строительство.

"Этот вопрос периодически поднимается и обсуждается, однако дальше этого еще никогда дело не доходило", - отметил глава департамента.

Ранее в понедельник газета "Московский комсомолец" сообщила, что два московских следственных изолятора - "Бутырка" и "Красная Пресня" скоро прекратят свое существование, под вопросом и "Матросская тишина".

"Решение о закрытии "Бутырки" и СИЗО №3 "Пресня" принято, а вот с "Матросской тишиной" взяли паузу. Изначально мы планировали построить своими силами новое СИЗО на 2 тысячи мест вместо "Пресни". Но мэрия предложила другой вариант - закрыть еще и "Бутырку" с "Матросской тишиной" и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектаров", - приводила газета слова замдиректора ФСИН России Валерия Максименко.

"Пока решено все-таки "Матросскую тишину" не трогать. Что касается будущего СИЗО, рассматривается два направления - в сторону Калужского (Новая Москва) и Дмитровского шоссе. Предполагается, что изолятор будет построен в кратчайшие сроки, возможно даже за год. Начало работ? С января 2019-го", - отметил он.

Издание отмечает, что в результате преобразований в общей сложности почти 5 тыс. заключенных СИЗО переселятся на дальние окраины, возможно, на территорию Новой Москвы.