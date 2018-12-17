Тульскую пенсионерку задержали за вымогательство у участников телешоу

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Тульской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении участников популярного вокального конкурса, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщили в ведомстве, задержана 70-летняя жительница города Суворов. По версии следствия, она связывалась с продюсерами и исполнителями, которые не прошли отбор в финал музыкального конкурса, и предлагала оказать им содействие. При этом она подчеркивала свою значимость в руководстве медиахолдинга, организовывавшего шоу. Переговоры велись по телефону, а также с помощью мессенджеров.

Пенсионерка предлагала "комплекс услуг", в который могли входить подготовка оригинальной песни, видеоклипа или дополнительная репетиция, за который требовала перевод от 6 до 28 тысяч рублей.

МВД сообщает, что от действий вымогательницы пострадали четыре музыканта из Москвы, Тюмени и Воронежа.

На сайте телеканала "Звезда" сообщается, что мошенница вымогала деньги у участников проекта этого канала "Новая звезда".