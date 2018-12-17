Голикова рассказала, как кабмин будет увеличивать продолжительность жизни до 78 лет

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство рассчитывает к 2024 году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ на 24% и от онкологических - на 8%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Наверно, самый главный для нас показатель - это показатель обеспечения естественного прироста населения, увеличения продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет", - сказала она на брифинге по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В рамках мероприятий, которые реализуются по национальному проекту "Здравоохранение", мы предполагаем снизить смертность на 17%, то есть спасти за этот период более 200 тысяч человеческих жизней. И главным образом это будет обеспечено за счет двух проектов: это сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания", - заявила Голикова.

По ее словам, предполагается, что по сердечно-сосудистым заболеваниям смертность должна быть снижена на 24%. "Вы знаете, что это абсолютный лидер смертности - сердечно-сосудистые заболевания в РФ", - напомнила вице-премьер.

"И второй проект - онкологический - это 8% снижения смертности. Здесь предстоит реализовать очень масштабный комплекс мер, и сюда вкладываются наибольшие финансовые ресурсы: это 750 млрд рублей", - рассказала Голикова.

Как ожидается, основная часть этих ресурсов пойдет в обеспечение увеличения оплаты оказываемой медицинской помощи по онкологии в рамках так называемых территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания помощи гражданам в РФ. Основные ресурсы будут направлены на обеспечение химиотерапевтическим лечением и лучевой терапией.