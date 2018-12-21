Власти РФ начали обсуждать повышение возраста продажи табака

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос о повышении возраста тех, кто сможет покупать табачные изделия, обсуждается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы обсуждаем этот вопрос", - сказала Попова "Интерфаксу" в пятницу.

Также она рассказала об отношении Роспотребнадзора к инициативе Минздрава о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года: "Мы поддерживаем все инициативы, направленные на снижение алкоголизации населения в РФ".

Сегодня, по словам Поповой, "есть хорошие результаты ранее принятых решений об изменениях в законодательстве".

"Считаем, нельзя останавливаться. Здоровье населения - главный приоритет, который мы защищаем", - заявила глава Роспотребнадзора.

Между тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в конце сентября, что правительство РФ пока не обсуждает увеличение разрешенного возраста для продажи табачных изделий.

В то же время ранее сообщалось, что Минздрав к февралю 2019 года представит новую стратегию формирования здорового образа жизни. В документе, как ожидается, будет подробно прописан ряд мер, касающихся табачных изделий, систем нагревания табака, продажи алкогольной продукции и др.

На днях вице-премьер Татьяна Голикова предостерегла от задирания акцизов на табак и алкоголь. По ее словам, это "очень тонкая тема", а запретительные меры могут привести к обратному эффекту.