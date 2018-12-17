В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе задержали в ходе мероприятий МВД и Росгвардии в общежитии вуза в Москве, часть из них уже отпущены и вернулась к занятиям.

"Сегодня в общежитии по адресу улица Волгина, дом 8 корпус 1 МВД совместно с Росгвардией провели профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений. В ходе мероприятий изъяты наркотические средства и травматическое оружие. В отношении причастных лиц ведется проверка", - сообщила "Интерфаксу" начальник отдела по связям с общественностью Геологоразведочного университета Светлана Лучко.

По ее словам, причастными лицами оказались студенты, проживающие в общежитии. Некоторые студенты после профилактической беседы были отпущены и уже вернулись к занятиям.

"С кем вопросы прояснились и все оказалось в порядке, те были отпущены - и они были на занятиях. Университет работает в штатном режиме", - сказала Лучко.

В свою очередь, из сообщения пресс-службы постпредства Ингушетии в Москве стало известно, что задержанные - студенты из Ингушетии.

"Нам известно о случившемся инциденте (задержание студентов - ИФ). По поручению главы республики Юнус-Бека Евкурова со стороны постпредства проводится вся необходимая работа по выяснению обстоятельств произошедшего, установлению личностей задержанных студентов. Также работают правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация находится на контроле вице-премьера правительства республики - постпреда региона в Москве Алихана Цечоева.

"Мы ждем результатов расследования. Как только будут известны подробности, мы проинформируем", - добавил представитель постпредства.

Ранее в СМИ появилась информация об обысках в одном из общежитий Геологоразведочного университета.