Разведывательная бригада появилась в составе Первой танковой армии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащие разведывательной бригады гвардейской танковой армии, дислоцирующейся в Нижнем Новгороде, приняли военную присягу, сообщает в понедельник штаб Западного военного округа (ЗВО).

"Во время торжественной церемонии командир и представители общественных организаций поздравили разведчиков со столь знаменательным в их жизни событием", - сказано в пресс-релизе.

Ранее не сообщалось, что в составе Первой танковой армии есть разведывательная бригада. В штабе округа на запрос агентства "Интерфакс" пояснили, что бригада прежде находилась в штате общевойсковой армии ЗВО, а переведена была согласно плану об усилении Первой танковой армии.

Штаб Первой танковой армии расположен в подмосковной Баковке. В составе армии - Вторая Таманская мотострелковая дивизия, Четвертая Кантемировская танковая дивизия, Шестая танковая бригада и 27-я Севастопольская мотострелковая бригада, а теперь и разведывательная бригада.

Общевойсковая армия ЗВО - самое крупное объединение Вооруженных сил РФ. Ее соединения и части дислоцируются на территории Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской и Нижегородской областей.