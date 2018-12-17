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Глава "Газпром межрегионгаз Махачкала" арестован на 10 суток

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Кировский суд города Махачкалы арестовал гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель суда.

"Владимир Анастасов решением суда отправлен в СИЗО на 10 суток. В случае предъявления обвинения, срок ареста будет продлен до двух месяцев", - сказал собеседник агентства.

Анастасов был задержан 15 декабря в одном из учреждений здравоохранения в Санкт-Петербурге за 20 минут до плановой медицинской операции сотрудниками УЭБиПК МВД по Дагестану совместно с работником следственной части СУ МВД по республике.

По данным источника агентства, топ-менеджер задержан в рамках расследования трех уголовных дел по ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч.4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

В начале ноября уже появлялась информация о задержании Анастасова, но тогда она не подтвердилась. Тогда источники сообщали, что следствие началось из-за начисления лишних кубометров газа населению Дагестана.

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Теги: Газпром межрегионгаз Махачкала, Владимир Анастасов

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