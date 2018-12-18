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Что случилось этой ночью: вторник, 18 декабря

Резолюция Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма, арест главы "Газпром межрегионгаза Махачкалы"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя. Проект резолюции внес представитель Украины. В документе осуждается усиление военного присутствия России в Крыму, строительство моста через Керченский пролив и ограничение международного судоходства в Азовском море.

- Главу "Газпром межрегионгаз Махачкала" арестовали на десять суток. Если гендиректору компании Владимиру Анастасову предъявят обвинения, срок ареста увеличится до двух месяцев. Он фигурирует в деле, связанном с мошенничеством и злоупотреблением полномочиями.

- У нового самолета МС-21 возникли трудности с международной сертификацией. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что Росавиация пока не добилась признания своей системы сертификации в Европе и США. Из-за этого новый среднемагистральный самолет МС-21 может быть трудно продать на эти рынки.

- Британский парламент не будет голосовать о вотуме недоверия премьер-министру. Лидер лейбористов Джереми Корбин попытался организовать парламентариев, чтобы предотвратить голосование по Brexit, назначенное на середину января. У него не получилось.

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